«Этот парень сильно изменил мою игру в партере». Нурмагомедов поблагодарил своего тренера

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Россиянин выложил фотографию с бразильским тренером по джиу-джитсу Леандро Виейрой.

«Этот парень сильно изменил мою игру в партере. Спасибо, Леандро», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Хабиба.

Нурмагомедов 18 апреля должен был защищать титул чемпиона UFC в лёгком весе в поединке с американцем Тони Фергюсоном, но Хабиб отказался от перелёта в США из-за пандемии коронавируса и закрытия границ. Нурмагомедова заменил Джастин Гэтжи, но турнир в итоге всё равно был отменён.

Российский боец уже дважды защитил чемпионский титул. Так, он победил ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье.

Также можете посмотреть первый бой Хабиба в ММА.