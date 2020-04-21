«Этот парень сильно изменил мою игру в партере». Нурмагомедов поблагодарил своего тренера

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Россиянин выложил фотографию с бразильским тренером по джиу-джитсу Леандро Виейрой.
«Этот парень сильно изменил мою игру в партере. Спасибо, Леандро», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Хабиба.
Нурмагомедов 18 апреля должен был защищать титул чемпиона UFC в лёгком весе в поединке с американцем Тони Фергюсоном, но Хабиб отказался от перелёта в США из-за пандемии коронавируса и закрытия границ. Нурмагомедова заменил Джастин Гэтжи, но турнир в итоге всё равно был отменён.
Российский боец уже дважды защитил чемпионский титул. Так, он победил ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье.
Также можете посмотреть первый бой Хабиба в ММА.
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