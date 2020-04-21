Менеджер Нурмагомедова и Гэтжи не будет препятствовать поединку своих клиентов

Али Абдельазиз, менеджер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи, допустил, что его клиенты встретятся в октагоне. Абдельазиз подчеркнул, что не будет препятствовать организации боя своих бойцов. Но для этого Гэтжи сперва должен стать обладателем пояса временного чемпиона UFC.
«Если Гэтжи станет временным чемпионом, он сможет сразиться с Хабибом за чемпионский титул. Эти ребята живут ради поясов. Кто я такой, чтобы мешать им? Я знаю, что у Фергюсона раньше были проблемы с организацией боя с Макгрегором (у них был один агент. — Прим. «Чемпионата»), но я так бизнес не веду.
Я не думаю, что справедливо, если менеджер или промоутер мешает своему клиенту воплотить мечты и выиграть титул. Если Джастин победит Фергюсона, он будет драться с Хабибом», — цитирует Абдельазиза MMA News.
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