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Чемпионка UFC Нуньес отказалась выступать на турнире 9 мая

Чемпионка UFC Нуньес отказалась выступать на турнире 9 мая
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес сообщила, что не будет принимать участие в турнирах из-за пандемии коронавируса. По словам Нуньес, она не выйдет в октагон 9 мая, когда может состояться очередной турнир организации.

«Я не буду драться 9 мая. Я планирую проводить бои, но пока не знаю, когда именно это произойдёт. Я не думаю, что сейчас стоит проводить поединки. Пандемия коронавируса пойдёт на спад, тогда я смогу вернуться к тренировкам. Возможно, это произойдёт в июне, но я точно не выйду в октагон 9 мая», — цитирует Нуньес MMA Fighting.

Предполагается, что на турнире 9 мая состоятся два титульных боя. Главным событием может стать поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.

На «Чемпионате» доступно видео лучших битв взглядов в титульных боях UFC.

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