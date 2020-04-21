Промоутер Фьюри: Тайсон сделает с Джошуа то же самое, что сделал с Уайлдером

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри, поделился мнением о возможном исходе поединка его клиента с Энтони Джошуа, чемпионом мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO. Уоррен полагает, что Фьюри расправится с соперником также уверенно, как он это сделал с американцем Деонтеем Уайлдером.
«Тайсон сделает с Джошуа то же самое, что он уже сделал с Уайлдером. Люди забывают о том, насколько мощная грудь у Фьюри. У него отличный боксёрский интеллект, очень быстрые руки. Также он здорово двигается, Фьюри — смелый боксёр, он может вставать после ударов.
Джошуа плохо проявил себя с Энди Руисом. Во втором бое с Руисом Джошуа тоже выглядел неважно, а тогда Энди был ещё тяжелее, вообще не в форме», — приводит слова Уоррена Daily Express.
Предполагается, что Фьюри вновь встретится с Уайлдером в октябре. У Джошуа запланирован поединок с Кубратом Пулевым. После этого два британца могут провести бой друг с другом.
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