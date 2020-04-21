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Хабиб Нурмагомедов назвал причины своего успеха в UFC

Хабиб Нурмагомедов назвал причины своего успеха в UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, за счёт чего ему удалось добиться успеха. Спортсмен опубликовал в «Инстаграме» видео с боя с Элом Яквинтой в апреле 2018 года, по итогам которого он завоевал чемпионский пояс UFC.

«Почему я спрашивал, какой это раунд? Я просто не мог поверить, что через всего лишь один раунд на мне окажется пояс UFC.

Тяжело описать эти эмоции, но эти люди, которые рядом и дают советы во время перерыва, являются очень большими причинами моего успеха», — подписал он видео, тегнув своего тренера Хавьера Мендеса, двоюродного брата Абубакара Нурмагомедова и другого бойца MMA Ислама Махачева, который также входит в его команду.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Нурмагомедова.

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