Хабиб Нурмагомедов назвал причины своего успеха в UFC

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, за счёт чего ему удалось добиться успеха. Спортсмен опубликовал в «Инстаграме» видео с боя с Элом Яквинтой в апреле 2018 года, по итогам которого он завоевал чемпионский пояс UFC.
«Почему я спрашивал, какой это раунд? Я просто не мог поверить, что через всего лишь один раунд на мне окажется пояс UFC.
Тяжело описать эти эмоции, но эти люди, которые рядом и дают советы во время перерыва, являются очень большими причинами моего успеха», — подписал он видео, тегнув своего тренера Хавьера Мендеса, двоюродного брата Абубакара Нурмагомедова и другого бойца MMA Ислама Махачева, который также входит в его команду.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Нурмагомедова.
- 21 апреля 2020
-
16:03
-
15:43
-
15:16
-
13:35
-
13:03
-
11:38
-
10:32
-
09:40
-
09:39
-
09:00
-
03:34
-
03:19
-
00:41
- 20 апреля 2020
-
23:52
-
21:49
-
19:47
-
18:48
-
17:37
-
16:49
-
15:55
-
15:19
-
15:10
-
14:14
-
14:01
-
13:23
-
12:58
-
12:38
-
11:47
-
11:37
-
10:59
-
10:58
-
10:26
-
10:19
-
09:46
-
09:43