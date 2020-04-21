UFC сохранил в силе победу Анкалаева на турнире в Норфолке. Апелляция Куцелабы отклонена

29 февраля в Норфолке (штат Вирджиния, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 169. В его основном карде встретились бойцы полутяжёлого веса Магомед Анкалаев и Ион Куцелаба.

Россиянин тогда победил нокаутом уже в первом раунде. Рефери остановил встречу через 38 секунд после начала. При этом Куцелаба пытался опротестовать действия судьи, ссылаясь на то, что он специально изображал стоячий нокдаун, усыпляя тем самым бдительность соперника.

В итоге Куцелаба подал апелляцию, требуя отменить своё поражение. В UFC рассмотрели эпизод и отказали молдавскому спортсмену, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани.

Таки образом, победа Анкалаева остаётся в силе. Ожидалось, что соперники проведут реванш на турнире UFC 249, то шоу отменили и, соответственно, повторная схватка перенесена на неопределённый срок.