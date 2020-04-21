Лебедев рассказал, что после боя с Гильерме Джонсом ему позвонил Путин

Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев рассказал, что после тяжелейшего поединка с Гильермо Джонсом ему позвонил президент России Владимир Путин и предложил помощь.
«Отлежался с сотрясением мозга, а уже через три месяца поехал в тренировочный лагерь. Когда был в больнице, позвонил президент Путин. Владимир Владимирович поддержал меня, сказал: «Молодец, мы видели, что ты сражался до конца. Если что-то нужно, поможем.
Сначала проходил восстановление в Боткинской больнице, а потом поехал за границу. Было приятно, что заключение наших и немецких врачей совпало почти полностью», — приводит слова Лебедева RT на русском.
Напомним, встреча Дениса Лебедева и Гильерме Джонса прошла 17 мая 2013 года. Тогда россиянин уступил досрочно, в одиннадцатом раунде, получив серьёзную гематому над глазом. Позже результат боя был изменён на «несостоявшийся», так как Джонс провалил допинг-тест.
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