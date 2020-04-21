Тактаров — об Александре Емельяненко: он умер
Прославленный боец смешанных единоборств чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров прокомментировал корреспонденту «Чемпионата» Ивану Ковалёву оскорбления в свой адрес со стороны Александра Емельяненко.
«Он умер», — сказал Тактаров.
Напомним, в обращении, выложенном на странице Емельяненко в «Инстаграме», Александр раскритиковал Тактарова за резкие высказывания в адрес народов Кавказа и обозвал его проституткой и контрацептивом.
Ранее Олег Тактаров не раз конфликтовал с представителями Кавказа. Экс-чемпион России по боксу Ханлар Азизов хотел встретиться и «побить» ветерана смешанных единоборств. В недавнем прямом эфире в «Инстаграме» Тактаров задел чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, назвав его ваххабитом.
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