Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Тактаров — об Александре Емельяненко: он умер

Тактаров — об Александре Емельяненко: он умер
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Прославленный боец смешанных единоборств чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров прокомментировал корреспонденту «Чемпионата» Ивану Ковалёву оскорбления в свой адрес со стороны Александра Емельяненко.

«Он умер», — сказал Тактаров.

Напомним, в обращении, выложенном на странице Емельяненко в «Инстаграме», Александр раскритиковал Тактарова за резкие высказывания в адрес народов Кавказа и обозвал его проституткой и контрацептивом.

Ранее Олег Тактаров не раз конфликтовал с представителями Кавказа. Экс-чемпион России по боксу Ханлар Азизов хотел встретиться и «побить» ветерана смешанных единоборств. В недавнем прямом эфире в «Инстаграме» Тактаров задел чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, назвав его ваххабитом.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020