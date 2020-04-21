Пётр Ян: возможно, в UFC не хотят видеть двух чемпионов из России
Боец UFC в легчайшем весе Пётр Ян высказал предположение, почему, невзирая на шесть побед кряду, ему до сих пор не дали титульный бой. По его словам, причина может крыться в том, что в промоушене не хотят видеть сразу двух чемпионов из России.
«Почему мне не дали шанса, когда стало понятно, что Алду не сможет выступить на ближайшем турнире и принять участие в титульном поединке? Возможно, потому что я не в США и моё присутствие нельзя гарантировать. Возможно, всё из-за того, что я не американец.
Возможно и то, что они боятся меня и не хотят давать шанса ещё одному россиянину. Не исключаю, что лига не хочет видеть двух чемпионов UFC из России", — приводит слова Яна MMA Fighting
Напомним, Пётр Ян должен провести поединок с Марлоном Мораесом.
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