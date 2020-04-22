Турнир UFC 249 состоится 9 мая и пройдёт в штате Флорида
Руководство UFC договорилось о проведении турнира UFC 249 на территории штата Флорида, сообщает MMA Fighting со ссылкой на источники. Шоу пройдёт 9 мая.
Конкретное место организации шоу пока не указывается. Но уже сейчас известно, что перед отправкой на турнир, все бойцы прибудут в самый густонаселённый город штата Флорида Джексонвилль.
Напомним, что ранее разрешение на проведение турниров в штате Флорида получил рестлинг-промоушен WWE, судя по всему, теперь разрешение есть и у UFC. Между тем во Флориде зарегистрировано более 27 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 800 из них стали смертельными.
Главным событием шоу UFC 249 должна стать схватка за титул временного чемпиона лиги в лёгком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.
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