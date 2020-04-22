Джошуа: Пулев — не мой уровень. Я думаю о бое с Фьюри

Британский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Энтони Джошуа рассказал о своих планах. Следующим соперником Джошуа станет болгарин Кубрат Пулев, но, как признался британец, он думает о поединке с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.
«Я иду к бою с Фьюри, побью его вне зависимости от того, что там думают и хотят букмекеры, болельщики и те, кто во мне сомневается. Я работаю, чтобы победить Фьюри. В определённой степени я уже смотрю вперёд, думаю о том, что будет после боя с Пулевым. Я планирую пройти этот барьер, такой у меня настрой. Если говорить о Пулеве, то всё-таки это не мой уровень.
Я хочу драться с лучшими, победить их всех. Поэтому я думаю о Фьюри, как я пройду его. Когда Тайсон Фьюри будет готов, я не откажусь от этого боя», — сказал Джошуа в эфире DAZN.
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