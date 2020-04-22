Тренер Хабиба Нурмагомедова намекнул на его возможный переход в средний вес
Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова, не исключил перехода подопечного в средний вес и предположил, что он и там смог бы успешно выступать.
«Хабиб проявил бы себя потрясающе (если бы сменил весовую категорию. — Прим. «Чемпионата»). Вопрос лишь в том, захочет ли он этого, решится ли так поступить. Но он мог бы проявить себя великолепно.
В какой весовой категории? Считаю, он способен драться в 185 фунтах — да, вот настолько он хорош. Он силён не только физически. Многие недооценивают, насколько он умелый боец», — рассказал Мендес в своём YouTube-канале.
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