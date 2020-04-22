Исмаилов призвал Емельяненко побриться налысо вслед за Кадыровым

Российский боец ММА Магомед Исмаилов подшутил над своим будущим соперником Александром Емельяненко. Исмаилов записал видеообращение к Емельяненко, напомнив ему, что президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров побрился налысо.

«Саня! Теперь, я думаю, ты будешь более уважительно относиться к моей причёске. Думаю, тебе нужно подстричься, челлендж-то серьёзный», — сказал, смеясь, Исмаилов.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Емельяненко неоднократно шутил по поводу бритой головы Исмаилова. Кадыров побрился налысо после того, как жители Чеченской Республики призвали власти открыть парикмахерские, несмотря на карантин. Кадыров побрил голову и призвал местных жителей следовать его примеру.