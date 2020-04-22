Емельяненко: Тактаров ничего не сделал для MMA в России. Переобулся и остался в Штатах

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал конфликт с ветераном MMA Олегом Тактаровым. Напомним, ранее Емельяненко в нецензурных выражениях оскорбил Тактарова за его высказывания в адрес народов Кавказа, а тот ответил, что Александр для него фактически умер.

Емельяненко попросили оценить, какой вклад в развитие MMA в России внёс Тактаров, который в 1995 году выиграл турнир UFC 6 и завоевал чемпионский пояс.

«Он занимался, но абсолютно никакого вклада не внёс. После того как выиграл, он переобулся и остался жить в Штатах. Это сейчас он приехал и рассказывает, какой он вклад внёс, что он сделал. Но он забыл про Россию и с удовольствием жил в Штатах.

И после того как Тактаров выиграл этот чемпионат, число занимающихся не увеличилось, секции не открылись. Абсолютно никакого сдвига в российских ММА он не сделал. Поэтому его вклада в развитие смешанных единоборств у нас, в России, нет абсолютно никакого», — цитирует бойца «Спорт-экспресс».

Также посмотрите видео, как Емельяненко обратился к Тактарову.