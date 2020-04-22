Хэй: думаю, Усик недооценивает, насколько хорош Чисора

Бывший британский боксёр Дэвид Хэй, являющийся промоутером Деррека Чисоры, считает, что украинский боксёр Александр Усик недооценивает его подопечного. Усик и Чисора должны были провести бой 2 мая в Манчестере, но поединок был перенесён из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что он состоится в июле.

«Дерек находится в хорошей форме. Бой был перенесён на более позднюю дату, Усик тренируется, как мы видим по его соцсетям. Все эксперты включают его в топ-5 рейтинга P4P, он является олимпийским чемпионом, который ещё и никогда не проигрывал. Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.

Чисора потерпел девять поражений, многие думают, что он уже прошёл свой пик. Но поверьте мне, он занимается в тренировочном лагере так, как я ещё никогда не видел. Его спарринги, физическая подготовка — всё на высшем уровне.

Он предельно дисциплинирован, ест правильную пищу, соблюдает режим, вовремя ложится спать. Он не делает тех вещей, которые были свойственны ему раньше. Именно они привели к девяти поражениям. Он не должен был потерпеть эти поражения, просто тогда он не был в оптимальным кондициях.

Думаю, Усик недооценивает, насколько хорош Чисора. Он не понимает, как силён Деррек. У него сила, как у быка», — цитирует Хэя talkSPORT.