Экс-чемпион UFC Люк Рокхолд голыми руками завалил быка на родео

Американский боец ММА, бывший чемпион UFC Люк Рокхолд, принял участие в родео. Калифорниец сразился с боком, попытавшись провести удушающий захват. Спортсмен в итоге сумел завалить животное на землю, но удержать быка в захвате Рокхолду не удалось. Животное быстро вскочило на ноги.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Рокхолд стал чемпионом UFC в среднем весе после того, как победил Криса Вайдмана. Этот поединок состоялся на турнире UFC 194. Но уже на турнире UFC 199 калифорниец лишился чемпионского титула. Он потерпел поражение от Майкла Биспинга, проиграв нокаутом.

В общей сложности в ММА Рокхолд провёл 21 бой, одержав 16 побед при пяти поражениях. Во всех пяти случаях Рокхолд проигрывал нокаутом.