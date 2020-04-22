Стронгмен Михаил Кокляев объявил, что начал готовиться к реваншу с А. Емельяненко

Российский стронгмен Михаил Кокляев сказал, что приступил к подготовке к матчу-реваншу с бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко. Напомним, Емельяненко победил Кокляева в боксёрском поединке, который состоялся в ноябре 2019 года, нокаутировав соперника в первом раунде. Для стронгмена это был дебют в единоборствах.

«Вначале — физуха. Развить выносливость опять, потихонечку. Работа на снарядах, работа на лапах с тренером. В основном функционалка. Ну и потом уже спарринги, думаю, что месяцев за 7-8 нужно раз в неделю выходить в ринг с такими же крепкими ребятами, как я. И — получать, получать, получать. И выдавать, выдавать, выдавать.

Потом — с Сашей — раз, два. И продержаться не раунд уже, а подольше. И желательно выиграть! А когда я уже выиграю, то там уже будет видно», — приводятся слова Кокляева на сайте телеканала «Рен-ТВ».

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