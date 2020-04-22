Диллиан Уайт хочет стать чемпионом мира по боксу и обладателем пояса UFC

Британский боксёр-тяжеловес Диллиан Уайт рассказал о своих планах. Британец признался, что хочет стать чемпионом не только в боксе, но и в ММА.
«В кикбоксинге и ММА я не тренировался уже некоторое время. Но это я могу сравнить с ездой на велосипеде, мои инстинкты быстро возвращаются, после этого я снова могу доминировать.
Стипе Миочич и Фрэнсис Нганну — элита, они являются чемпионами UFC. Да, мне нужно тренироваться в борьбе и грэпплинге. Но я знаю, что могу нокаутировать любого из топ-10 рейтинга.
Уверен, что мои навыки боя кулаками намного лучше, чем у любого из них. Хотя пятиминутные раунды с борьбой, ударами и захватами — это не шутки.
В любом случае меня интересует вариант в UFC. Никто никогда не становился чемпионом в обоих видах спорта», — цитирует Уайта The Sun.
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