Тренер Хабиба объяснил, почему поболеет за Фергюсона в бою с Гэтжи

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, почему будет болеть за Тони Фергюсона в поединке 9 мая, когда его соперником станет Джастин Гэтжи. По словам Мендеса, ему очень хочется увидеть поединок Нурмагомедов — Фергюсон, а для этого нужно, чтобы Тони победил Гэтжи.
Напомним, бой Нурмагомедова и Фергюсона уже пять раз срывался.
«Ожидаю, что Тони победит, и тогда они с Хабибом снова узнают дату боя. Надеюсь, что это будет в Абу-Даби в сентябре и что ни с кем из них ничего больше не случится. Тогда мы увидим величайший бой в истории лёгкой весовой категории UFC.
Что будет, если Гэтжи победит Тони? В таком случае Хабиб и Тони могут никогда не встретиться. Хабиб встретится с Гэтжи», — рассказал Мендес в своём YouTube-канале.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.
Также посмотрите видео тренировки в стиле Брюса Ли от Тони Фергюсона.
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