«Бой года» Емельяненко, Поветкин против Кличко и мощные нокауты. Яркие фото битв в Москве

Из-за пандемии коронавируса практически все спортивные соревнования в мире были отменены или перенесены. Не стали исключением боксёрские бои, которые были запланированы в марте и апреле 2020 года. К примеру, из-за коронавируса бой Хабиба с Фергюсоном был отменён, и это уже в пятый раз.

Из последних запоминающихся поединков стоит отметить «бой года» в конце 2019 года на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве, в котором встретились известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и стронгмен Михаил Кокляев.



Преимущество Александра Емельяненко в ударной технике были видно невооружённым взглядом с первых же секунд. После первого жёсткого попадания Емельяненко дал возможность Михаилу восстановится и не пошёл на добивание. Но уже через несколько мгновений Кокляев пропустил ещё одну атаку соперника и упал. Невзирая на то что рефери достаточно долго вёл счёт, Кокляев восстановиться не сумел. В итоге третий в ринге зафиксировал досрочную победу Емельяненко.

Предлагаем вспомнить яркие кадры этого и других значимых боксёрских поединков в Москве от специальных фотокорреспондентов «Чемпионата».