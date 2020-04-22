Тони Фергюсон: я готов показать миру что-то особенное

Американский боец UFС Тони Фергюсон прокомментировал перенос турнира UFC 249.
«Нужно понимать, что всё меняется — соперники, даты, места. Ничего из этого не находится под моим контролем. Я могу только контролировать то, что я делаю и как я работаю со своим временем. Я самоизолировался и использовал это время для работы над собой. Я люблю смешанные единоборства, но из-за СМИ игра сильно поменялась. Я достаточно усердно работал над собой. У меня крепкие голени и чрезвычайно острые локти. Я вывожу себя на новый уровень, а затем на следующий и поднимаюсь выше и выше.
После весогонки я работаю с чистой головой в своём тренировочном лагере.Неважно, что сейчас творится в мире, мне нужно сосредоточиться на чём-то одном. Я готов оставить это позади и показать миру что-то особенное», — приводит слова Тони Фергюсона Yahoo Sports.
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