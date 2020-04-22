Глава отдела науки UFC: восхождения Хабиба на вершину — результат системного процесса

Глава отдела науки Института подготовки спортсменов UFC Роман Фомин считает, что Хабиб Нурмагомедов не смог бы стать лучшим бойцом в своём весе без упорного труда.



«Можно ли назвать Хабиба Нурмагомедова одарённым атлетом или он сделал себя сам? Безусловно, есть какая-то предрасположенность. Нельзя достичь высокого результата, не являясь одарённым атлетом. Но также можно сказать, что Хабиб — настоящий трудяга. Видно, что он очень много и давно работает. Его восхождение на вершину стало результатом системного процесса», — приводит слова Романа Фомина RT на русском.



Хабиб Нурмагомедов должен был встретиться с Тони Фергюсоном на турнире UFC 249 18 апреля 2020 года, однако сначала Хабиб отказался от боя из-за пандемии коронавируса, а затем и весь турнир был отменён.

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