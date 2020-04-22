«Открыт для предложений футбольных клубов». Магомедшарипов показал навыки игры с мячом

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов опубликовал в своём «инстаграме» видео своих тренировок с футбольным мячом.



«Открыт для предложений от футбольных клубов. Премьер-лига ещё не знает, кого потеряла», — написал Магомедшарипов.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Всего на счету Магомедшарипова 19 боёв, в которых он одержал 18 побед и потерпел 1 поражение. Свой последний бой Магомедшарипов провёл в декабре прошлого года, одержав победу над американцем Келвином Каттаром на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. В главном событии вечера судьи единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28). присудили победу российскому бойцу.



Из-за пандемии коронавируса по всему миру отменяются вечера бокса и турниры промоушенов ММА. Недавно сорвалась попытка Дэны Уайта организовать закрытый турнир UFC 249.