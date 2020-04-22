Сергей Ковалёв показал опасность домашних тренировок. Видео

Российский боксёр Сергей Ковалёв опубликовал в своём «инстаграме» забавный видеоролик, посвящённый домашним тренировкам. В видео показываются ошибки людей при занятиях спортом в домашних условиях и их последствия.
«Заниматься спортом можно и нужно всегда и везде! Но, пожалуйста, будьте уверены в безопасности ваших тренировок», — написал Ковалёв.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Сергея Ковалёва.
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В настоящее время во всём мире коронавирусом заразились более двух с половиной миллионов человек. От заболеваний, вызванных коронавирусом, умерли более 181 тыс. Выздоровели более 710 тыс.
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