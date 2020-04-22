Александр Емельяненко побрился налысо вслед за Кадыровым

Российский боец ММА Александр Емельяненко вслед за главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым побрился налысо. Видеозапись Емельяненко опубликовал в своём «инстаграме».
«Парикмахерские закрыты, а стричься надо!», — подписал видеозапись Емельяненко.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Ранее Емельяненко неоднократно шутил по поводу бритой головы своего будущего соперника Магомеда Исмаилова. Исмаилов записал видеообращение к Емельяненко, напомнив ему, что президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров побрился налысо и предложил ему сделать то же самое.
Напомним, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров побрился налысо после того, как жители Чеченской Республики призвали власти открыть парикмахерские, несмотря на карантин. Кадыров побрил голову и призвал местных жителей следовать его примеру.
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