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Александр Емельяненко побрился налысо вслед за Кадыровым

Александр Емельяненко побрился налысо вслед за Кадыровым
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец ММА Александр Емельяненко вслед за главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым побрился налысо. Видеозапись Емельяненко опубликовал в своём «инстаграме».

«Парикмахерские закрыты, а стричься надо!», — подписал видеозапись Емельяненко.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Ранее Емельяненко неоднократно шутил по поводу бритой головы своего будущего соперника Магомеда Исмаилова. Исмаилов записал видеообращение к Емельяненко, напомнив ему, что президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров побрился налысо и предложил ему сделать то же самое.

Напомним, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров побрился налысо после того, как жители Чеченской Республики призвали власти открыть парикмахерские, несмотря на карантин. Кадыров побрил голову и призвал местных жителей следовать его примеру.

Исмаилов призвал Емельяненко побриться налысо вслед за Кадыровым
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