Александр Емельяненко побрился налысо вслед за Кадыровым

Российский боец ММА Александр Емельяненко вслед за главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым побрился налысо. Видеозапись Емельяненко опубликовал в своём «инстаграме».



«Парикмахерские закрыты, а стричься надо!», — подписал видеозапись Емельяненко.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Ранее Емельяненко неоднократно шутил по поводу бритой головы своего будущего соперника Магомеда Исмаилова. Исмаилов записал видеообращение к Емельяненко, напомнив ему, что президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров побрился налысо и предложил ему сделать то же самое.

Напомним, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров побрился налысо после того, как жители Чеченской Республики призвали власти открыть парикмахерские, несмотря на карантин. Кадыров побрил голову и призвал местных жителей следовать его примеру.