«Молодец, Саша, долго ждать не пришлось». Исмаилов отреагировал на стрижку Емельяненко

Российский боец ММА Магомед Исмаилов отреагировал на то, что его будущий соперник Александр Емельяненко побрился налысо. Напомним, ранее Емельяненко неоднократно шутил по поводу бритой головы своего будущего соперника Магомеда Исмаилова. Исмаилов записал видеообращение к Емельяненко, напомнив ему, что президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров побрился налысо, и предложив сделать то же самое.



«Молодец, Саша, долго ждать не пришлось», — написал Магомед Исмаилов в своём «инстаграме».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, Кадыров побрился налысо после того, как жители республики призвали власти открыть парикмахерские несмотря на карантин. Кадыров побрил голову и призвал местных жителей следовать его примеру.