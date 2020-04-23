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«Чемпионат» объявляет о наборе авторов статей в отдел «Бокс/ММА»

«Чемпионат» объявляет о наборе авторов статей в отдел «Бокс/ММА»
Бокс/ММА

«Чемпионату» требуются авторы статей в отдел «Бокс/ММА».

Требования: грамотность, опыт работы в интернет-изданиях, оперативность, обязательность, уверенное ориентирование в мире единоборств.

График — по согласованию. Заработная плата определяется по итогам собеседования.

Присылайте резюме на электронную почту: Igor.Bragin@rambler-co.ru.

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