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«Твой уровень — максимум «Барселона». Хабиб посмеялся над футбольными навыками Забита

«Твой уровень — максимум «Барселона». Хабиб посмеялся над футбольными навыками Забита
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высмеял своего соотечественника Забита Магомедшарипова. В комментариях под видео, на котором Магомедшарипов чеканит мяч, Хабиб написал: «Твой уровень — максимум «Барселона».

Напомним, Нурмагомедов является давним фанатом мадридского «Реала».

»Когда в связке с тобой в Казахстане играли, ты такого не говорил», — парировал Забит.

«Тогда ты за «Реал», считай, что играл», — ответил Нурмагомедов.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Всего на счету Магомедшарипова 19 боёв, в которых он одержал 18 побед и потерпел 1 поражение. Свой последний бой Магомедшарипов провёл в декабре прошлого года, одержав победу над американцем Келвином Каттаром на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. В главном событии вечера судьи единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28) присудили победу российскому бойцу.

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