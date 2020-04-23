Шлеменко рассказал, как из-за коронавируса у него сорвался контракт с UFC

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко рассказал, что был близок к подписанию контракта с UFC, но планам помешала пандемия коронавируса.

«Мои планы слегка спутал коронавирус. Я в этом году собирался дебютировать в той организации, о которой мы говорили (UFC. — Прим. «Чемпионата»). Мой бой в RCC был намечен на апрель, дальше стояли определённые планы. К осени я имел бы всё, чтобы попасть в UFC», — цитирует Шлеменко ТАСС.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 184 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 721 тыс.

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