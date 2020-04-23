Мурат Гассиев: если сравнивать Александра Усика и Лебедева, то у Дениса удар посильнее

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев, ныне выступающий в тяжёлом весе, провёл прямой эфир на официальной странице Федерации бокса России в «Инстаграме».



«На следующий день после победы над Денисом Лебедевым в конце 2016 года, когда я услышал, что кого-то что-то не устроило и были вопросы, сразу сказал, что согласен на реванш. Это было на уровне разговоров. И далее только журналисты задавали вопросы на эту тему, но не было никакой конкретики.



Если сравнивать Дениса Лебедева и Усика, то у Дениса удар посильнее. Это по моим личным ощущениям. Если говорить о том, у кого из моих соперников были самые тяжёлые удары, то назову Юниера Дортикоса и Дениса Лебедева. От них было очень неприятно пропускать. Остальные тоже били не слабо, но вот эти двое выделялись.



Я себя никогда не считал лучшим боксёром в России. На сегодняшний день в нашей стране есть два лучших боксёра, которые могут посостязаться за это звание — Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. И, чтобы узнать, кто номер один в стране, им нужно провести бой и выявить сильнейшего.



Победив Джордана Шиммелла, я стал обязательным претендентом на пояс. Но перед боем была неприятная обстановка, ведь мы дрались рядом с его домом. Болельщики показывали мне средние пальцы чуть ли не прямо в лицо. А потом, после нокаута, я повернулся к той трибуне, которая меня оскорбляла, и она дружно плакала.



Также можно вспомнить о поединке с Кшиштофом Влодарчиком в США, где проживали в основном одни поляки. Несмотря на то что я это не запомнил, болельщики освистывали гимн, кричали неприятные вещи. Я сумел абстрагироваться от этого. В общем, неприятная обстановка была перед боями с Шиммеллем и Влодарчиком», — сказал Гассиев.

Гассиев — о возможном реванше с Усиком: у нас немного разные дороги