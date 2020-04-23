Чемпион мира по боксу Артур Бетербиев признался, что хочет получить гражданство Канады
Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF россиянин Артур Бетербиев признался в желании получить гражданство Канады. Напомним, на протяжении долгого времени Бетербиев живёт и тренируется в канадском городе Монреале.
«У меня есть вид на жительство здесь. Всё идёт по ступенькам. Когда придёт время получать гражданство, у меня будет возможность выбрать, получать его или нет. Но вид на жительство или гражданство — это удобно.
Но я в любом случае душой и сердцем останусь россиянином. Моя жизнь прошла в России, я представлял Россию, много раз поднимался флаг страны», — приводит слова Бетербиева ТАСС.
Также посмотрите видео, как российский боксёр Сергей Ковалёв потренировался в опустевшей Калифорнии.
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