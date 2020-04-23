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Шлеменко признал невозможность боя с А. Емельяненко

Шлеменко признал невозможность боя с А. Емельяненк
Шлеменко признал невозможность боя с А. Емельяненко
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец MMA Александр Шлеменко признал, что его поединок с другим бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко вряд ли когда-либо состоится. Напомним, ранее Шлеменко и Емельяненко публично обменялись резкими репликами и не исключили возможность боя.

Шлеменко спросили, возможен ли его бой с Емельяненко.

«Мне кажется, что нет. Когда я позвонил Александру, мы расстались в очень хороших отношениях. Он принёс извинения за всё то, чем он мог меня обидеть. Но меня он на самом деле ничем не обидел. Я не считаю, что он сказал в мой адрес что-то жёсткое и недопустимое. Тем более он всё объяснил и принёс извинения.

Но если он готов сейчас перейти какую-то черту и снова начать газовать, то всё возможно. Хотя сомневаюсь, что он к этому готов. Александру Емельяненко есть с кем подраться, там целая очередь. Афиша «Емельяненко — Шлеменко» — самая громкая для России. Но в мои планы бой с Александром не входит», — приводит слова Шлеменко ТАСС.

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