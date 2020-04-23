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Шлеменко рассказал, как встретился на улице с пьяными женщинами с колясками

Шлеменко рассказал, как встретился на улице с пьян
Шлеменко рассказал, как встретился на улице с пьяными женщинами с колясками
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец MMA Александр Шлеменко рассказал случай из жизни, когда он на улице встретил пьяных женщин с колясками. Напомним, Шлеменко известен тем, что выступает за трезвый образ жизни и проводит агитацию среди людей, которых встречает на улице.

«Жёстко не пытаются ответить. Один раз было давно: попались пьяные женщины с колясками. Они не следили за словами и пытались меня ещё виноватым сделать.

Но мне нравится говорить с мужиками, конфликтов почти не бывает. Хотя с отсидевшими была проблема один раз. Почему я понял, что люди оттуда? Увидел татуировки в виде перстней. Курили товарищи в моём подъезде, когда я шёл домой с семьёй. Курили двое, один сразу извинился, второй даже не обращал внимания — внаглую продолжал. Но ведь курить в общественных местах запрещено, это не я придумал!» — приводит слова бойца ТАСС.

Также Шлеменко отметил, что его бой с Александром Емельяненко вряд ли состоится.

Шлеменко признал невозможность боя с А. Емельяненко
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