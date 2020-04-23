Гэтжи: хочу, чтобы Хабиб попытался меня прикончить

Американский боец MMA Джастин Гэтжи высказался на тему возможного поединка с действующим чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, следующим соперником Гэтжи станет американец Тони Фергюсон, бойцы должны сразиться 9 мая. Предполагается, что победитель боя Фергюсон — Гэтжи подерётся с Нурмагомедовым.

Гэтжи выразил уверенность, что одолеет Фергюсона, и порассуждал о поединке с Хабибом.

«После того как на меня наденут пояс, я не остановлюсь. Это будет лишь ещё один шаг к вершине. Я не стану считать себя истинным чемпионом UFC.

Я побью Фергюсона, а потом встречусь с Хабибом. Я намерен стать лучшим легковесом в мире. Хочу, чтобы он выкладывался на все сто и пытался меня прикончить. Иначе я перестану его уважать», — цитирует Гэтжи MMA Mania.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.

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