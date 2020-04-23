Баррера: мне необходимо победить Ковалёва. Я должен сделать это или умереть

Бывший претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе кубинец Салливан Баррера с нетерпением ждёт боя с экс-чемпионом мира россиянином Сергеем Ковалёвым. Изначально их поединок был запланирован на 25 апреля и должен был возглавить вечер бокса в Калифорнии, но в связи с пандемией коронавируса бой перенесён на неопределённый срок.



«Этот бой значит для меня всё. Я дрался с лучшими в дивизионе, но это самый большой вызов. Больший, чем Андре Уорд, Дмитрий Бивол или Джо Смит. Этот бой должен был состояться очень, очень давно, но никак не мог произойти.



Я должен сделать это или умереть. Мне необходимо победить, и я знаю, что выиграю. Надеюсь, Ковалёв не прерывает тренировки, и мы сможем перенести бой на как можно более ранний срок», — приводит слова Барреры Boxing Scene.

Баррера: всю карьеру я стремился к бою с Ковалёвым