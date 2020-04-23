Тактаров решил встретиться с Нурмагомедовым

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров признался, что хотел бы вновь встретиться с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Напомним, ранее Тактаров оказался вовлечён в конфликт с другим бойцом MMA Александром Емельяненко, который в нецензурных выражениях оскорбил его за высказывания в адрес народов Кавказа, а тот ответил, что Александр для него всё равно что умер.
«С Кавказом у меня ничего, вопрос решим. Я думаю, что съезжу. Там есть единственный человек, который мне по-настоящему нравится, — муфтий в Дагестане. Есть, конечно, ещё друзья, ну вот он очень хороший. Я думаю, что к нему съезжу в ближайшее время. Поговорим, взаимопонимания в другом регионе я не нашёл, только подставу.
Кстати, в Дагестане ещё надо будет с Хабибом встретиться. Он реально понимает, что, если я буду в его углу, у него точно будут победы и ему нечего будет бояться с Конором (Макгрегором. — Прим. «Чемпионата») выступать. Тем более я знаю, что надо делать.
Деньги я не возьму, славы тоже не надо. Это всё у меня есть», — рассказал Тактаров в прямом эфире в своём «инстаграме».
Напомним, в 2018 году Тактаров по приглашению семьи Нурмагомедовых посетил Дагестан.
- 23 апреля 2020
-
17:08
-
16:22
-
15:54
-
15:30
-
15:01
-
14:00
-
13:10
-
12:38
-
11:29
-
11:17
-
10:25
-
09:36
-
09:19
-
09:00
-
01:57
-
00:40
- 22 апреля 2020
-
22:54
-
21:31
-
21:10
-
20:48
-
19:45
-
17:51
-
17:27
-
17:00
-
16:09
-
15:51
-
15:14
-
14:04
-
13:41
-
13:17
-
13:00
-
11:50
-
11:35
-
11:16
-
11:09