Тактаров решил встретиться с Нурмагомедовым

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров признался, что хотел бы вновь встретиться с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Напомним, ранее Тактаров оказался вовлечён в конфликт с другим бойцом MMA Александром Емельяненко, который в нецензурных выражениях оскорбил его за высказывания в адрес народов Кавказа, а тот ответил, что Александр для него всё равно что умер.

«С Кавказом у меня ничего, вопрос решим. Я думаю, что съезжу. Там есть единственный человек, который мне по-настоящему нравится, — муфтий в Дагестане. Есть, конечно, ещё друзья, ну вот он очень хороший. Я думаю, что к нему съезжу в ближайшее время. Поговорим, взаимопонимания в другом регионе я не нашёл, только подставу.

Кстати, в Дагестане ещё надо будет с Хабибом встретиться. Он реально понимает, что, если я буду в его углу, у него точно будут победы и ему нечего будет бояться с Конором (Макгрегором. — Прим. «Чемпионата») выступать. Тем более я знаю, что надо делать.

Деньги я не возьму, славы тоже не надо. Это всё у меня есть», — рассказал Тактаров в прямом эфире в своём «инстаграме».

Напомним, в 2018 году Тактаров по приглашению семьи Нурмагомедовых посетил Дагестан.