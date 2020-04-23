Пётр Ян: после рождения сына в душе ещё долго чувствовал, что я сам ребёнок

Боец UFC в легчайшем весе Пётр Ян в интервью клубу «Архангел Михаил», членом которого он является, рассказал о значимости семьи для него.



«На протяжении года после рождения сына даже не осознавал, что я папа. Я в душе ещё долго чувствовал, что я ребёнок. Знаешь, я по сей день иногда думаю, что я 15-летний ребёнок. Но с каждым годом ты становишься более ответственным. Теперь отвечаешь не за себя, а за тех, кто рядом с тобой. Это для меня большая энергия, большая сила. Я понимаю, что мне ничего не страшно, когда они рядом.

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Я просыпаюсь в 7:30, сын подлетает — заспанный, неумытый, говорит, что идёт со мной тренироваться. Я всегда отвечаю: «У тебя пять секунд, чтобы одеться, обуться. Майка, кроссовки, шорты». Он готов, пацан уже проснулся, без завтрака идёт со мной на тренировку. И так каждый день.

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Считаю, что один ребёнок — это сложно, два — проще, три — ещё проще. Это стимул развиваться, работать. Жизнь одна, и она проходит очень быстро. И в итоге то, что ты после себя оставил, и имеет значение. Сколько будет детей, столько и будет.

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Придумали ли имя? У нас будет сын, есть пара имён в разработке. Вообще главное, чтобы они были здоровые, а все остальное — вторично», — сказал Ян.

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