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Бивол: бой с Бетербиевым вполне реален

Бивол: бой с Бетербиевым вполне реален
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол поделился мыслями о возможном поединке с чемпионом IBF и WBC в этом дивизионе Артуром Бетербиевым.

«Бой с Бетербиевым вполне реален. Ещё год назад не могли представить, что Канело будет драться с Сергеем Ковалёвым, а они в итоге провели поединок. Когда люди находятся в одном весе, всё реально. И если я выхожу в ринг или говорю о готовности встретиться с кем-то, то я верю в свои силы. Значит, я могу выиграть у этого соперника. Я хотел бы боксировать с теми, у кого есть пояс в моей весовой категории и дивизионе ниже», — сказал Бивол во время прямой трансляции в «инстаграме».

Россияне ранее говорили, что готовы провести поединок. Бетербиев одержал 15 побед в 15 боях, Бивол также является непобеждённым боксёром, в его активе — 17 побед.

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