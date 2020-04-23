Абдель-Азиз: если Сен-Пьер захочет провести бой с Хабибом, ему нужно сделать три вещи

Али Абдель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что нужно сделать Жоржу Сен-Пьеру, если он захочет провести бой с россиянином.



«Жорж Сен-Пьер является величайшим бойцом всех времён. Он мой хороший друг, я люблю его. Хабиб — мой брат, я с ним очень близок. Если Жорж захочет провести бой с Хабибом, то всё достаточно просто — нам под силу это организовать.



Если он действительно хочет, чтобы бой состоялся, то ему нужно сделать три вещи. Взять трубку и позвонить мне или напрямую позвонить Дэне Уайту. Уайт уважает Сен-Пьера, он ему нравится. А стоит отметить, Уайту мало кто нравится. Затем Сен-Пьеру просто нужно сделать вес. И всё», — приводит слова Али-Абдель-Азиза BJPenn.



Напомним, ранее Сен-Пьер заявлял, что он хотел провести бой с Хабибом, но в UFC приняли решение не рисковать чемпионским поясом Нурмагомедова.