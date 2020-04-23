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Котто: Головкину для победы над Альваресом нужно сделать больше

Котто: Головкину для победы над Альваресом нужно сделать больше
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Мигель Анхель Котто поделился своими мыслями о возможном третьем противостоянии между чемпионом мира по версии IBF в среднем весе Геннадием Головкиным и чемпионом мира по версиям WBA Super и WBC Franchise Саулем Альваресом.

По словам пуэрториканца, боксёру из Казахстана следует сделать больше, чтобы претендовать на победу.

«Думаю, весь мир будет смотреть третье противостояние Головкина и Альвареса. Мне кажется, скоро мы увидим этот поединок. Геннадию для победы нужно будет сделать больше. Первый бой был близким, а во втором Головкин уже проиграл. Ему необходимо будет приложить максимум усилий», — приводит слова Котто Boxingnews24.

Напомним, первый поединок Головкина и Альвареса завершился ничьей, во втором бою победу отдали мексиканцу. В обоих случаях решения судей вызывали вопросы.

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