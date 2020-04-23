Телеканал M-1 Global продолжит показ турниров по ММА, проходящих в Беларуси

25 апреля телеканал М-1 Global покажет в прямом эфире новый турнир по смешанным единоборствам, который пройдёт в Минске.



В условиях, когда по причине общей неблагоприятной эпидемиологической ситуации в России и мире практически все спортивные мероприятия отложены на неопределённый срок, Беларусь остаётся одной из немногих стран, где разрешено проводить спортивные соревнования.



Первая, апрельская прямая трансляция на телеканале М-1 Global прошла 15 апреля. Это был турнир «Герои чёрного квадрата», организатором которого стал минский клуб «Чинук». 18 апреля в эфире телеканала M-1 Global был показан турнир «Дорога в NFG», организатором которого являются белорусская промоутерская компания NFG и клуб «Академия ММА». И вот 25 апреля телезрителей телеканала M-1 Global снова ожидает встреча с турниром «Дорога в NFG», во время которого молодые бойцы имеют шанс получить приглашение для участия в турнирах промоушена NFG.



По словам генерального директора телеканала М-1 Global Вячеслава Камнева, опыт сотрудничества с белорусскими организаторами можно признать успешным.

«Первые два года существования наш телеканал транслировал события, организованные исключительно Лигой M-1 Global. Но в конце прошлого года нами было принято решение в целях расширения эфирной линейки транслировать турниры, организованные другими промоутерскими компаниями и отдельными клубами. Первой такой трансляцией стал прямой эфир турнира «Время новых героев 4», который 1 марта организовал известный санкт-петербургский клуб «Сечь ПРО». Показ белорусских турниров стал логичным продолжением того направления развития, которое мы выбрали. И, судя по интересу телезрителей к этим турнирам, мы на правильном пути. Уверен, нам и в дальнейшем удастся сочетать показ турниров Лиги M-1 Global с прямыми трансляциями соревнований, организованными другими промоутерами, а у наших телезрителей появится больше возможностей познакомиться с разными бойцами», — приводит слова Камнева пресс-служба M-1 Global.