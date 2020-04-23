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Нурмагомедов поздравил мусульман с Рамаданом и пожелал всем избавиться от ненависти

Нурмагомедов поздравил мусульман с Рамаданом и пожелал всем избавиться от ненависти
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил мусульман с наступлением священного месяца Рамадан. Соответствующее фото он выложил на своей странице в «Инстаграме».

Кроме того, он разместил пост с пожеланием единоверцам избавиться от ненависти в месяц Рамадан.

«Пусть этот месяц принесёт нам милость Аллаха и простит нам все наши грехи. В этот месяц мы должны улучшиться во всех смыслах этого слова. Когда у Абдуллах ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, спросили, как он встречал месяц Рамадан, он ответил, что ни один из нас не имел смелости встречать этот месяц с каплей ненависти к своему брату по вере. Пусть всевышний поможет нам и избавит нас от этой болезни, которая поразила целые страны», — написал Нурмагомедов в социальной сети.

Ранее Хабиб Нурмагомедов объяснял, что после месяца соблюдения поста ему на восстановление требуется около 45 дней.

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