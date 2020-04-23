Нурмагомедов поздравил мусульман с Рамаданом и пожелал всем избавиться от ненависти

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил мусульман с наступлением священного месяца Рамадан. Соответствующее фото он выложил на своей странице в «Инстаграме».
Кроме того, он разместил пост с пожеланием единоверцам избавиться от ненависти в месяц Рамадан.
«Пусть этот месяц принесёт нам милость Аллаха и простит нам все наши грехи. В этот месяц мы должны улучшиться во всех смыслах этого слова. Когда у Абдуллах ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, спросили, как он встречал месяц Рамадан, он ответил, что ни один из нас не имел смелости встречать этот месяц с каплей ненависти к своему брату по вере. Пусть всевышний поможет нам и избавит нас от этой болезни, которая поразила целые страны», — написал Нурмагомедов в социальной сети.
Ранее Хабиб Нурмагомедов объяснял, что после месяца соблюдения поста ему на восстановление требуется около 45 дней.
- 23 апреля 2020
-
23:18
-
22:33
-
21:32
-
20:51
-
19:08
-
17:46
-
17:08
-
16:22
-
15:54
-
15:30
-
15:01
-
14:00
-
13:10
-
12:38
-
11:29
-
11:17
-
10:25
-
09:36
-
09:19
-
09:00
-
01:57
-
00:40
- 22 апреля 2020
-
22:54
-
21:31
-
21:10
-
20:48
-
19:45
-
17:51
-
17:27
-
17:00
-
16:09
-
15:51
-
15:14
-
14:04
-
13:41