Источник: турнир UFC 249 пройдёт в Джексонвилле
9 мая руководство UFC всё же намерено провести турнир UFC 249. Ранее ряд источников сообщал, что шоу пройдёт в штате Флорида, но при этом не указывалось, в каком именно городе оно будет организовано.
По сведениям обозревателя Дэйва Мельцера, турнир пройдёт в самом густонаселённом городе штата Джексонвилле, сообщает BJ Penn.
«Похоже, турнир проведут в Veterans Memorial Arena в Джексонвилле. Бойцам было сказано прилететь в Джексонвилль, но в городе есть люди, которые уже зарезервировали эту арену. Похоже, что шоу организуют там», — сказал Мельцер.
Ожидается, что главным событием турнира UFC 249 станет противостояние за титул временного чемпиона лиги в лёгком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.
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