Экс-чемпион мира по боксу 51-летний Олег Маскаев заявил о готовности вернуться в спорт

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC 51-летний россиянин Олег Маскаев сообщил, что готов вернуться на профессиональный ринг. Последний бой российский боксёр провёл в 2013 году.
«Я бы и сейчас вернулся бы. Но не было и нет заинтересованных людей. Нет тех, кто скажет: Олег, вот тебе пару месяцев на подготовку, будет бой с тем-то. А мне звонят и говорят, что через неделю будет бой, хочу ли я поучаствовать. Но я так не привык, я же сейчас не нахожусь в тренировочном процессе каждый день, как было в Нью-Йорке.
Но если бы я потренировался, если бы мне дали два месяца подготовиться и втянуться, то я бы продержался какое-то время. Но нет таких людей, которые бы правильно это всё выстроили», — приводит слова Маскаева «Спорт-экспресс».
Также посмотрите видео ударной тренировки в исполнении непобеждённого экс-чемпиона Флойда Мейвезера.
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