«Лысая ты башка, Саня!» Исмаилов обратился к А. Емельяненко, сбрившему волосы

Российский боец ММА Магомед Исмаилов обратился к своему будущему сопернику Александру Емельяненко. Ранее Емельяненко побрился налысо после того, как это сделал президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. При этом Емельяненко ещё до этого неоднократно шутил над причёской Исмаилова.

Исмаилов сделал небольшой монтаж видео с тем, как Емельяненко бреет голову и опубликовал ролик в своём «инстаграме».

«Лысая ты башка, Саня! Знал, что однажды тебе это скажу», — заявил в видео Исмаилов.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Кадыров побрился налысо после того, как жители республики призвали власти открыть парикмахерские, несмотря на карантин. Кадыров побрил голову и призвал местных жителей следовать его примеру.