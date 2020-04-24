Владимир Хрюнов усомнился, что UFC удастся провести турнир 9 мая

Российский промоутер Владимир Хрюнов предположил, что UFC не удастся провести турнир, который, как ожидается, должен пройти во Флориде 9 мая. Главным боем вечера станет поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, которые поспорят за титул временного чемпиона в лёгком весе.

«На мой взгляд, они пробуют провести турнир, ожидая изменения в законодательстве какого-то штата. Пока это, на мой взгляд, невозможно. Так что турнир UFC 9 мая у меня под большим сомнением.

Сейчас шансы Гэтжи на победу увеличатся, потому что Фергюсон выходил на пик к определённой точке, а сейчас этот пик прошёл», — приводит слова Хрюнова «Р-Спорт».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.

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