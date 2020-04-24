Яна Куницкая потренировалась в Бразилии с деревянным столбом

Российский боец ММА Яна Куницкая показала необычную тренировку в условиях самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса. Спортсменка потренировалась на берегу океана в Бразилии, использовав для занятий деревянный столб.

«Используйте то, что у вас есть, но никогда не останавливайтесь», — подписала видео в своём «инстаграме» Куницкая.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В настоящее время турниры UFC не проводятся из-за пандемии коронавируса. При этом президент промоушена Дэна Уайт рассчитывает провести следующий турнир уже 9 мая. Предполагается, что соревнования будут проходить во Флориде без зрителей.

По состоянию на 24 апреля в мире зафиксировано более 2,7 млн случаев заражения коронавирусом. Более 191 тыс. заразившихся умерло, более 751 тыс. человек выздоровели.