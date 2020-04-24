Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Яна Куницкая потренировалась в Бразилии с деревянным столбом

Яна Куницкая потренировалась в Бразилии с деревянным столбом
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец ММА Яна Куницкая показала необычную тренировку в условиях самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса. Спортсменка потренировалась на берегу океана в Бразилии, использовав для занятий деревянный столб.

«Используйте то, что у вас есть, но никогда не останавливайтесь», — подписала видео в своём «инстаграме» Куницкая.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В настоящее время турниры UFC не проводятся из-за пандемии коронавируса. При этом президент промоушена Дэна Уайт рассчитывает провести следующий турнир уже 9 мая. Предполагается, что соревнования будут проходить во Флориде без зрителей.

По состоянию на 24 апреля в мире зафиксировано более 2,7 млн случаев заражения коронавирусом. Более 191 тыс. заразившихся умерло, более 751 тыс. человек выздоровели.

Российская девушка—боец UFC Куницкая призналась, что пошутила о беременности от бразильца
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020