«Побил бы Тайсона». Маскаев рассказал, как сорвался бой с Майком
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC 51-летний россиянин Олег Маскаев рассказал, как в 2003 году у него сорвался бой со знаменитым Майком Тайсоном. Боксёр предположил, что ему удалось бы победить Тайсона.
По словам Маскаева, он общался с менеджментом потенциального оппонента.
«Меня поверхностно посвящали в эти дела. Если бы был контракт, я бы знал, а так просто слухи ходили.
Они были настойчивые, всё шло к бою, но в последний момент не сработало. Не захотели со мной боксировать», — цитирует Маскаева «Спорт-экспресс».
Боксёра спросили, побил бы он Тайсона в 2003 году или нет.
«Да. На тот момент думаю, что да. Взял бы здоровьем и характером. Характер — самое главное, он много чего ломает. Он у меня был», — ответил он.
Экс-чемпион мира по боксу 51-летний Олег Маскаев заявил о готовности вернуться в спорт
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