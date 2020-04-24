«Побил бы Тайсона». Маскаев рассказал, как сорвался бой с Майком

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC 51-летний россиянин Олег Маскаев рассказал, как в 2003 году у него сорвался бой со знаменитым Майком Тайсоном. Боксёр предположил, что ему удалось бы победить Тайсона.

По словам Маскаева, он общался с менеджментом потенциального оппонента.

«Меня поверхностно посвящали в эти дела. Если бы был контракт, я бы знал, а так просто слухи ходили.

Они были настойчивые, всё шло к бою, но в последний момент не сработало. Не захотели со мной боксировать», — цитирует Маскаева «Спорт-экспресс».

Боксёра спросили, побил бы он Тайсона в 2003 году или нет.

«Да. На тот момент думаю, что да. Взял бы здоровьем и характером. Характер — самое главное, он много чего ломает. Он у меня был», — ответил он.