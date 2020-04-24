Малиньяджи: Уайт — умный парень, он знает, насколько тупы фанаты UFC

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Поли Малиньяджи не считает, что президенту UFC Дэне Уайту удастся провести турнир на бойцовском острове. Ранее Уайт сообщил, что ведёт переговоры об аренде некого острова, где можно будет проводить турниры промоушена в условиях пандемии коронавируса. Уайт планирует провести турнир UFC 249 без болельщиков 9 мая во Флориде.

«Я думаю, что Дэна — очень умный парень, который знает, насколько тупы фанаты. Невозможно провести турнир на острове, ведь нужен отель, где будут размещаться бойцы. Как это можно транслировать? Что, бойцы будут в день турнира лететь на этот остров? Нужен отель. Нужны отдельные комнаты.

Также необходимо место для проведения пресс-конференции. Нужна студия, арена, это невозможно. ММА-сообщество абсолютно тупое. Я не могу поверить, что они такие тупые. Они готовы верить каждому слову Уайта», — цитирует Малиньяджи iFL TV.