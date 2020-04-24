Партнёр Тайсона по выращиванию конопли хочет купить права на название стадиона «Барселоны»

51-летний бизнесмен Алки Дэвид заявил, что намеревается приобрести права на название стадиона «Барселоны». Ранее стало известно, что «Барселона» впервые в истории продаст права на название стадиона ради борьбы с коронавирусом.
«Это великолепная возможность. Мы живём в исторический момент. Мы уже наладили контакт, я уверен, что сделка будет заключена. Сделка с «Барселоной» — ещё один способ помочь в нынешней ситуации», — цитирует Дэвида The Sun.
Дэвид является партнёром по бизнесу бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона. Они вместе занимаются бизнесом по выращиванию и продаже конопли.
Все средства, полученные от продажи нейминга стадиона, будут пожертвованы испанским и международным исследовательским центрам, которые борются с пандемией коронавируса.
Стадион «Камп Ноу» является самым большим по вместимости в Европе (99 354 зрителя) и никогда в его названии не присутствовало имя спонсора.
Также можете посмотреть самые дикие нокауты в карьере Майка Тайсона.
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